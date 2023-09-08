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Постер фильма Дорога серебряного доллара
7.1
Киноафиша Фильмы Дорога серебряного доллара
7.1

Дорога серебряного доллара

, 2023
Silver Dollar Road
Франция, США / документальный / 18+
Постер фильма Дорога серебряного доллара
7.1

В ролях

John C. Barnett
Self - Civil Rights Activist
Classie Curley
Self - Gertrude's Sister
Melvin Davis
Self - Gertrude's Son
Kim Duhon
Self - Gertrude's Granddaughter
Anita Earls
Self - Lawyer
Mamie Ellison
Self - Gertrude's Daughter
Nate Ellison
Self - Melvin's Grandnephew
Roderick Ellison
Self - Melvin's Nephew
James Hairston
Self - Lawyer
Wayne Lawrence
Self
Режиссер Рауль Пек
Сценарист Рауль Пек, Lizzie Presser
Композитор Алексей Геннадьевич Айги
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 13 октября 2023
Премьера в мире 8 сентября 2023
Дата выхода
13 октября 2023 США PG
Производство Amazon Studios, JuVee Productions, ProPublica
Другие названия
Silver Dollar Road, El camino de Silver Dollar, Silver Dollar Yolu, 银元路

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 22 ноября 2024

Отзывы о фильме

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