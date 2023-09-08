Дорога серебряного доллара , 2023

В ролях
John C. Barnett
Self - Civil Rights Activist
Classie Curley
Self - Gertrude's Sister
Melvin Davis
Self - Gertrude's Son
Kim Duhon
Self - Gertrude's Granddaughter
Anita Earls
Self - Lawyer
Mamie Ellison
Self - Gertrude's Daughter
Nate Ellison
Self - Melvin's Grandnephew
Roderick Ellison
Self - Melvin's Nephew
James Hairston
Self - Lawyer
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Рауль Пек
Сценарист
Рауль Пек, Lizzie Presser
Композитор
Алексей Геннадьевич Айги
Детали фильма
Страна
Франция / США
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
13 октября 2023
Премьера в мире
8 сентября 2023
Производство
Amazon Studios, JuVee Productions, ProPublica
Другие названия
Silver Dollar Road, El camino de Silver Dollar, Silver Dollar Yolu, 银元路