Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Происшествие с печеньем на Рождество Происшествие с печеньем на Рождество, 2022: актеры и роли

Происшествие с печеньем на Рождество, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джефф Бисли Jeff Beesley
В ролях
Рейчел Бостон Виктор Уэбстер Виктор Уэбстер Victor Webster Эрик Атхавале Эрик Атхавале Erik Athavale Пол Эссимбр Пол Эссимбр Paul Essiembre Джон Б. Лоу John B. Lowe
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Про кого снимут 5 сезон «Бриджертонов» на Netflix: автор культовой саги сделала конкретный намек
Новый ухажер из прошлого и смертельная угроза: что покажут в 5 сезоне «Спасской»
6% на Rotten Tomatoes и пес, который читает рэп: 3 худшие «продолжения» «Титаника», снятые без спроса — лучше бы не снимали
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
«Ты мне всю жизнь поломал!»: экс-сотрудник полиции «сцепился» с Устюговым — причина в «Ментовских войнах»
Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?
Психотест по советским «Девчатам»: честно ответьте на 5 вопросов и узнайте кто вы — Анфиса или Тося
«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске
В Японии посмотрели и возникли вопросики: финал 2-го сезона «Дандадана» омрачен неприятным скандалом — дойдет до суда
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»
Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше