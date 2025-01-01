Меню
Страшно до дрожи
Страшно до дрожи, 2022: актеры и роли
Страшно до дрожи, 2022: актеры и роли
Режиссер
Сон Ган
Sung Kang
В ролях
Брук Маркам
Brooke Markham
Эрин Дэниелс
Erin Daniels
Виви Нгуен
VyVy Nguyen
Джимми Беллинджер
Jimmy Bellinger
Скайлер Дэй
Skyler Day
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Эти три культовых фильма пытались скопировать все: а получилось только у Нолана с его «Началом»
Новый ухажер из прошлого и смертельная угроза: что покажут в 5 сезоне «Спасской»
6% на Rotten Tomatoes и пес, который читает рэп: 3 худшие «продолжения» «Титаника», снятые без спроса — лучше бы не снимали
Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят
Из третьего «Холопа» убрали ключевую героиню: все разрешилось в первый день съемок
«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске
Психотест по советским «Девчатам»: честно ответьте на 5 вопросов и узнайте кто вы — Анфиса или Тося
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»
«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала
