Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегазавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Страшно до дрожи Страшно до дрожи
Киноафиша Фильмы Страшно до дрожи
Shaky Shivers

Страшно до дрожи, 2022

2022 / США
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 октября 2023
Премьера в мире 17 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Сон Ган
Сон Ган
В ролях
Брук Маркам
Брук Маркам
Эрин Дэниелс
Виви Нгуен
Джимми Беллинджер
Скайлер Дэй
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Страшно до дрожи 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Выжившая
Выжившая
2023, США, триллер
Дурные деньги
Дурные деньги
2023, США, биография, комедия, драма
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Тест: какая вы фэнтези-принцесса?
Бариста такой не сварит: старинный рецепт кофе из СССР, который все забыли
Киркоров согласился на сомнительную авантюру ради костюма с перьями: звезды таким обычно брезгуют
Помните красотку Ирину из сериала «Солдаты»? Вот куда пропала медсестра
Щечки хомячка и большие глаза: дочь Пелагеи растет настоящей русской красавицей
Брак дал трещину? Распутина изнемогает, мечтая о певце номер один
«Это грязь»: Нетребко оголилась и опозорилась на весь белый свет
Стала звездой в 51: как сложилась судьба пышнотелой кухарки из «Рабыни Изауры»
Работала уборщицей и попала в секту: что стало с прекрасной Гюльчатай спустя годы
Этот знак Зодиака всегда нарушает обещания: поверить ему – себя обмануть
«Съехала крыша»: Ягудин признался, что в 22 года он жил вместе с Тарасовой
Слишком много на себя взял: Иван Янковский опозорил имя деда
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше