Арена ди Верона: Травиата, 2021

Великолепная красочная постановка классической трагедии Верди, сочетающая в себе приверженность к историческим деталям в стиле Франко Дзеффирелли и новейшие визуальные технологии Этой зрелищной новой постановкой Арена ди Верона возобновляет деятельность после вынужденного коронавирусного перерыва. «Травиата» – история сильных эмоций в уникальном обрамлении древнего амфитеатра Арены ди Верона и с замечательным составом: Соня Йончева, Витторио Григоло и Георгий Петян предлагают слушателю пир для слуха, а новая постановка обещает пир для глаз. Действие происходит в «золотой век» Парижа, во время Всемирной выставки 1889 года. Посреди огромной сцены установлена электронная панель площадью более 400 кв. м, на которой разворачивается эффектная виртуальная галерея живописных образов. Репродукции картин из галереи Уффици добавляют в концепцию постановки дополнительное измерение и протягивают мост между искусством оперы и искусством живописи.