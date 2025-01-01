О 4 сезоне «Зимородка» ничего не слышно, но мы можем вспомнить, чем закончился 3-ий — финал полон тайн и недосказанностей

«Эта коммуналка — просто прикрытие»: в Сети вычислили, что не так с комнатой Гоши и почему там нет кровати

«Издевательство над оригиналом»: что говорят о перезапуске «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — увы, он не удался

Попросили ИИ назвать 3 российских сериала круче «Невского»: выбрал мемный проект нулевых и 2 хита, попавших на Netflix

Тест на зоркость: в «Истории игрушек» есть отсылка на «Сияние» Кинга — за 30 лет ее заметил не каждый, а что насчет вас? (фото)

Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так

Замки, рыцари, интриги и Тимоти Шаламе: топ-10 фильмов про Средневековье, которые скрасят скучный вечер

Русская версия Крамера или калька с Шьямалана: хоррор с Егором Кридом, который хейтили заранее, оказался не так уж плох — смешно и страшно

«Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест)

Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале