Фильмы
Астрал. Новые души
Астрал. Новые души, 2022: актеры и роли
Астрал. Новые души, 2022: актеры и роли
Режиссер
Гинанти Рона
Ginanti Rona
В ролях
Эмир Махира
Emir Mahira
Zee JKT48
Zee JKT48
Эндрю Баррет
Andrew Barret
Исзур Мухтар
Iszur Muchtar
Ангел Сиантури
Angel Sianturi
О 4 сезоне «Зимородка» ничего не слышно, но мы можем вспомнить, чем закончился 3-ий — финал полон тайн и недосказанностей
«Эта коммуналка — просто прикрытие»: в Сети вычислили, что не так с комнатой Гоши и почему там нет кровати
«Издевательство над оригиналом»: что говорят о перезапуске «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — увы, он не удался
Попросили ИИ назвать 3 российских сериала круче «Невского»: выбрал мемный проект нулевых и 2 хита, попавших на Netflix
Тест на зоркость: в «Истории игрушек» есть отсылка на «Сияние» Кинга — за 30 лет ее заметил не каждый, а что насчет вас? (фото)
Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так
Замки, рыцари, интриги и Тимоти Шаламе: топ-10 фильмов про Средневековье, которые скрасят скучный вечер
Русская версия Крамера или калька с Шьямалана: хоррор с Егором Кридом, который хейтили заранее, оказался не так уж плох — смешно и страшно
«Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест)
Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале
Этот вопрос об одном фильме СССР поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»: а вы бы смогли ответить? (тест)
