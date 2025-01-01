Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Астрал. Новые души Астрал. Новые души, 2022: актеры и роли

Астрал. Новые души, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гинанти Рона Ginanti Rona
В ролях
Эмир Махира Emir Mahira Zee JKT48 Zee JKT48 Эндрю Баррет Andrew Barret Исзур Мухтар Iszur Muchtar Ангел Сиантури Angel Sianturi
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
О 4 сезоне «Зимородка» ничего не слышно, но мы можем вспомнить, чем закончился 3-ий — финал полон тайн и недосказанностей
«Эта коммуналка — просто прикрытие»: в Сети вычислили, что не так с комнатой Гоши и почему там нет кровати
«Издевательство над оригиналом»: что говорят о перезапуске «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — увы, он не удался
Попросили ИИ назвать 3 российских сериала круче «Невского»: выбрал мемный проект нулевых и 2 хита, попавших на Netflix
Тест на зоркость: в «Истории игрушек» есть отсылка на «Сияние» Кинга — за 30 лет ее заметил не каждый, а что насчет вас? (фото)
Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так
Замки, рыцари, интриги и Тимоти Шаламе: топ-10 фильмов про Средневековье, которые скрасят скучный вечер
Русская версия Крамера или калька с Шьямалана: хоррор с Егором Кридом, который хейтили заранее, оказался не так уж плох — смешно и страшно
«Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест)
Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале
Этот вопрос об одном фильме СССР поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»: а вы бы смогли ответить? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше