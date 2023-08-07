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5.9
Киноафиша Фильмы Antarctica Calling
5.9

Antarctica Calling

, 2023
Continent Magnétique
Франция / документальный / 18+
5.9

В ролях

Люк Жаке
Self
Режиссер Люк Жаке
Сценарист Люк Жаке
Композитор Сирий Офор
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 7 августа 2023
Дата выхода
15 февраля 2024 Германия
13 июня 2024 Италия
16 октября 2023 Сербия
20 декабря 2023 Франция
26 октября 2023 Черногория
18 апреля 2024 Чехия
Сборы в мире $533 532
Производство Paprika Films, Aster Production, Arte France Cinéma
Другие названия
Voyage au pôle sud, Antarctica Calling, Antarktyda wzywa, Rückkehr zum Land der Pinguine, Viaggio al Polo Sud

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 5 мая 2025

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