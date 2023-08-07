Antarctica Calling, 2023

Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
7 августа 2023
Дата выхода
|15 февраля 2024
|Германия
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|13 июня 2024
|Италия
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|16 октября 2023
|Сербия
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|20 декабря 2023
|Франция
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|26 октября 2023
|Черногория
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|18 апреля 2024
|Чехия
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Сборы в мире
$533 532
Производство
Paprika Films, Aster Production, Arte France Cinéma
Другие названия
Voyage au pôle sud, Antarctica Calling, Antarktyda wzywa, Rückkehr zum Land der Pinguine, Viaggio al Polo Sud