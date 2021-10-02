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Постер фильма Худалдагч Охин
7.1
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7.1

Худалдагч Охин

, 2021
Khudaldagch ohin
Монголия / драма / 18+
Постер фильма Худалдагч Охин
7.1

В ролях

Bayarjargal Bayartsetseg
Saruul
Oidovjamts Enkhtuul
Katya
Bayartsetseg Bayangerel
Saruul
Rodney 'Purevbat Dashnyam' Meeks
Street Boy
Режиссер Жанчивдоржийн Сэнгэдорж
Сценарист Жанчивдоржийн Сэнгэдорж
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Монголия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 2 октября 2021
Премьера в мире 2 октября 2021
Дата выхода
18 октября 2023 Эстония
15 ноября 2023 Южная Корея 15
Производство Nomadia Pictures, Sengedorj Tushee
Другие названия
Khudaldagch ohin, The Sales Girl, Müügitüdruk, セールス・ガールの考現学

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 5 октября 2023

Отзывы о фильме

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