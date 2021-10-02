Худалдагч Охин, 2021

В ролях
Bayarjargal Bayartsetseg
Saruul
Oidovjamts Enkhtuul
Katya
Bayartsetseg Bayangerel
Saruul
Rodney 'Purevbat Dashnyam' Meeks
Street Boy
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Жанчивдоржийн Сэнгэдорж
Сценарист
Жанчивдоржийн Сэнгэдорж
Детали фильма
Страна
Монголия
Продолжительность
2 часа 3 минуты
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
2 октября 2021
Премьера в мире
2 октября 2021
Дата выхода
|18 октября 2023
|Эстония
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|15 ноября 2023
|Южная Корея
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|15
Производство
Nomadia Pictures, Sengedorj Tushee
Другие названия
Khudaldagch ohin, The Sales Girl, Müügitüdruk, セールス・ガールの考現学