Фильмы
Последняя остановка Ларрима
Последняя остановка Ларрима, 2023: актеры и роли
Последняя остановка Ларрима, 2023: актеры и роли
Режиссер
Томас Танкред
Thomas Tancred
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Зачем нам красавчик-миллионер, если есть бывший с кольцом из ромашки: посмотрела «Материалистку» и пытаюсь понять, в чем смысл
В первую неделю сентября зрители запоем смотрят эти 5 сериалов: есть и проверенные хиты, и супер-новинки
Почему у Джексона именно Гэндальф короновал Арагорна? Те, кто читал Толкина, знают, что сцена была совершенно другой
Закрутилось по пьяни: на съемках этого популярного мюзикла все актеры были «под мухой» и едва ворочали ногами
«Одна из лучших экранизаций»: новый фильм по Кингу затмил «Сияние» и «Оно» — поставили в один ряд с «Зеленой милей»
«Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские
Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца
Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере»
Один эпизод — и вы уже втянулись: 6 сериалов о материнстве без прикрас, которые поддержат не хуже психолога
Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях
