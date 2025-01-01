Ужаснее, чем любой из ксеноморфов: новый монстр в «Хищнике» будет страшнее всего, что раньше показывали на экране

В первую неделю сентября зрители запоем смотрят эти 5 сериалов: есть и проверенные хиты, и супер-новинки

Отрицает пластику и не показывается в соцсетях: как сейчас выглядит исчезнувшая с экранов внучка из «Ворошиловского стрелка» (фото)

Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест)

Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях

Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца

Цена вопроса — 1.3 млн рублей: какие часы у Брэда Питта в «Формуле-1» — модель придумали специально для фильма

Один эпизод — и вы уже втянулись: 6 сериалов о материнстве без прикрас, которые поддержат не хуже психолога

«Одна из лучших экранизаций»: новый фильм по Кингу затмил «Сияние» и «Оно» — поставили в один ряд с «Зеленой милей»

Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают