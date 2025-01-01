Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Кристина
Кристина, 2022: актеры и роли
Кристина, 2022: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Nikola Spasic
Nikola Spasic
В ролях
Kristina Milosavljevic
Kristina Milosavljevic
Marko Radisic
Marko Radisic
Jelena Galovic
Jelena Galovic
Zvonimir Pudelka
Zvonimir Pudelka
Gordana Djurdjevic
Gordana Djurdjevic
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
В первую неделю сентября зрители запоем смотрят эти 5 сериалов: есть и проверенные хиты, и супер-новинки
Отрицает пластику и не показывается в соцсетях: как сейчас выглядит исчезнувшая с экранов внучка из «Ворошиловского стрелка» (фото)
Кем же будет загадочная домработница Бирсен в 4 сезоне «Клюквенного щербета»: зрители уже делают ставки
Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях
Цена вопроса — 1.3 млн рублей: какие часы у Брэда Питта в «Формуле-1» — модель придумали специально для фильма
На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды)
Закрутилось по пьяни: на съемках этого популярного мюзикла все актеры были «под мухой» и едва ворочали ногами
Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца
Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере»
«Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667