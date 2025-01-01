В первую неделю сентября зрители запоем смотрят эти 5 сериалов: есть и проверенные хиты, и супер-новинки

Отрицает пластику и не показывается в соцсетях: как сейчас выглядит исчезнувшая с экранов внучка из «Ворошиловского стрелка» (фото)

Кем же будет загадочная домработница Бирсен в 4 сезоне «Клюквенного щербета»: зрители уже делают ставки

Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях

Цена вопроса — 1.3 млн рублей: какие часы у Брэда Питта в «Формуле-1» — модель придумали специально для фильма

На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды)

Закрутилось по пьяни: на съемках этого популярного мюзикла все актеры были «под мухой» и едва ворочали ногами

Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца

Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере»

«Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое