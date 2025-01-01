Меню
Фильмы
Комната
Комната, 1992: актеры и роли
Комната, 1992: актеры и роли
Режиссер
Сион Соно
Sion Sono
В ролях
Акадзи Маро
Akaji Maro
Сиро Сано
Shiro Sano
Отрицает пластику и не показывается в соцсетях: как сейчас выглядит исчезнувшая с экранов внучка из «Ворошиловского стрелка» (фото)
Ужаснее, чем любой из ксеноморфов: новый монстр в «Хищнике» будет страшнее всего, что раньше показывали на экране
Если надоело пересматривать культовые хиты, ловите подборку из 6 свежих исторических сериалов: есть и шедевр от HBO
На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды)
Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские
Закрутилось по пьяни: на съемках этого популярного мюзикла все актеры были «под мухой» и едва ворочали ногами
Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают
Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца
Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере»
Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест)
