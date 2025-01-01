Меню
Фильмы
Юпитер
Юпитер, : актеры и роли
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Звягинцев
Andrej Zvyagincev
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Не только Netflix рулит: мелодрама «Любовь по найму» на YouTube собрала уже 24 000 000 просмотров и ее есть за что хвалить
Эта ужасающая теория о герое «Офиса» делает культовый ситком триллером: от того, что он сделал, побегут мурашки
Первый трейлер «Дома Гиннесса» уже взорвал Сети: новый проект автора «Острых козырьков» близок к премьере (тут точная дата и видео)
Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»
«Бедная Настя», «Не родись красивой» и тишина: после череды любовных неудач Петр Красилов изменился до неузнаваемости — и женился на фанатке
Эта актриса снимается в каждом втором кассовом хите: зрители воротят носы, но даже не знают ее имени
«И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали
«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре
Эту культовую криминальную драму Стивен Спилберг назвал лучшим фильмом в истории — свою актуальность картина сохранит еще долго
Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов
«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях
