Новогодний ол инклюзив, 2023: актеры и роли

Новогодний ол инклюзив, 2023: актеры и роли

Режиссер
Олег Асадулин Олег Асадулин
В ролях
Ян Цапник Ян Цапник Yan Tsapnik Олеся Судзиловская Олеся Судзиловская Olesya Sudzilovskaya Юлия Александрова Юлия Александрова Yuliya Aleksandrova Роман Попов Роман Попов Сергей Селин Сергей Селин Наталья Потапова Natalya Potapova Александр Златопольский Александр Златопольский Aleksandr Zlatopolskiy Екатерина Соломатина Екатерина Соломатина
