Киноафиша
Фильмы
Жизнь вверх ногами
Жизнь вверх ногами, 2023: актеры и роли
Режиссер
Сесилия Миниукки
Cecilia Miniucchi
В ролях
Боб Оденкерк
Bob Odenkirk
Рада Митчелл
Radha Mitchell
Дэнни Хьюстон
Danny Huston
Рози Феллнер
Rosie Fellner
Теренс Берни Хайнс
Terence Bernie Hines
Глеб Жеглов ошибался чаще, чем кажется: 23 промаха героя «Место встречи изменить нельзя», о которых до сих пор спорят фанаты
Отсылки к «Ледниковому периоду» неслучайны: как безобидный мультфильм предсказывает будущую катастрофу в «Чужом»
Эти турецкие версии «Доктора Хауса», «Отчаянных домохозяек» и «Зачарованных» смотрят миллионы — и вот почему
«И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали
«Высмеивает глупость и уродство»: критик назвал топ-3 новинки сентября, которые стоит посмотреть в кино — в № 2 звезда «Мастера и Маргариты»
Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»
Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля
«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре
«Бедная Настя», «Не родись красивой» и тишина: после череды любовных неудач Петр Красилов изменился до неузнаваемости — и женился на фанатке
«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях
Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов
