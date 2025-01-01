Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Жизнь вверх ногами Жизнь вверх ногами, 2023: актеры и роли

Жизнь вверх ногами, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сесилия Миниукки Cecilia Miniucchi
В ролях
Боб Оденкерк Боб Оденкерк Bob Odenkirk Рада Митчелл Рада Митчелл Radha Mitchell Дэнни Хьюстон Дэнни Хьюстон Danny Huston Рози Феллнер Рози Феллнер Rosie Fellner Теренс Берни Хайнс Terence Bernie Hines
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Глеб Жеглов ошибался чаще, чем кажется: 23 промаха героя «Место встречи изменить нельзя», о которых до сих пор спорят фанаты
Отсылки к «Ледниковому периоду» неслучайны: как безобидный мультфильм предсказывает будущую катастрофу в «Чужом»
Эти турецкие версии «Доктора Хауса», «Отчаянных домохозяек» и «Зачарованных» смотрят миллионы — и вот почему
«И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали
«Высмеивает глупость и уродство»: критик назвал топ-3 новинки сентября, которые стоит посмотреть в кино — в № 2 звезда «Мастера и Маргариты»
Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»
Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля
«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре
«Бедная Настя», «Не родись красивой» и тишина: после череды любовных неудач Петр Красилов изменился до неузнаваемости — и женился на фанатке
«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях
Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше