Киноафиша Фильмы Боби Вайн: Народный президент Награды и номинации фильма Боби Вайн: Народный президент

Награды и номинации фильма Боби Вайн: Народный президент 2022

Оскар 2024 Оскар 2024
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
