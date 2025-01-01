Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Игра киллеров Игра киллеров, 2022: актеры и роли

Игра киллеров, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чон У-сон Чон У-сон Jung Woo-sung
В ролях
Чон У-сон Чон У-сон Jung Woo-sung Ким Нам-гиль Ким Нам-гиль Kim Nam-gil Пак Сон-ун Park Sung-woong Ким Джун-хан Kim Joon-han Пак Ю-на Пак Ю-на Park Yoo-na
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Эта ужасающая теория о герое «Офиса» делает культовый ситком триллером: от того, что он сделал, побегут мурашки
Аниме «Темный демон» держит в напряжении, как тетива лука перед выстрелом: сколько серий уже вышло и когда ждать развязки?
«Вы гангстеры? Нет, мы русские»: что стало с темнокожей девушкой Данилы из «Брата-2» Лизой Джеффри и где она сейчас
«Иногда нужно пройти через катарсис»: психолог объяснил, как сериалы лечат осеннюю хандру — и что смотреть, чтобы стало лучше
«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре
«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях
Эту культовую криминальную драму Стивен Спилберг назвал лучшим фильмом в истории — свою актуальность картина сохранит еще долго
Эта актриса снимается в каждом втором кассовом хите: зрители воротят носы, но даже не знают ее имени
«Высмеивает глупость и уродство»: критик назвал топ-3 новинки сентября, которые стоит посмотреть в кино — в № 2 звезда «Мастера и Маргариты»
Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля
15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше