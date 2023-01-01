Гном Гномыча и Арсения разлучат с любимой женщиной: Плющенко пора искать замену

В шоу Гузеевой: кем работает младшая дочь Михалкова от манекенщицы

Королева изнемогает без Николаева: очевидное невозможно игнорировать

Пытались скрыть, но не смогли: вопиющая ошибка в «Бриллиантовой руке» стала очевидна спустя годы

Гайдай принципиально не снимал этих советских актеров: речь про лучших из лучших

Фронтовики недолюбливали одного русского актера: не поверите, узнав, о ком речь

Выпрашивает квартиру, но съехал с «однушки»: отца вундеркиндов Теплякова поймали на лжи

Скрыть не удалось: правду о состоянии Пахмутовой выдали самые близкие

Цыганки отказывались играть Раду: какое «проклятие» висело над фильмом «Табор уходит в небо»

Сколько зарабатывает Костомаров за один день: ахнете, узнав эту цифру

Затмит и Киркорова, и Баскова: этот российский певец вот-вот станет мировой звездой