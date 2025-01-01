Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Тейлор Свифт: The Eras Tour Тейлор Свифт: The Eras Tour, 2023: актеры и роли

Тейлор Свифт: The Eras Tour, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Ренч Sam Wrench
В ролях
Тэйлор Свифт Тэйлор Свифт Taylor Swift Аманда Бален Amanda Balen Карен Чуан Karen Chuang Одри Дуглас Audrey Douglass Тори Эванс Tori Evans
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Первый трейлер «Дома Гиннесса» уже взорвал Сети: новый проект автора «Острых козырьков» близок к премьере (тут точная дата и видео)
Отсылки к «Ледниковому периоду» неслучайны: как безобидный мультфильм предсказывает будущую катастрофу в «Чужом»
Эти турецкие версии «Доктора Хауса», «Отчаянных домохозяек» и «Зачарованных» смотрят миллионы — и вот почему
«Высмеивает глупость и уродство»: критик назвал топ-3 новинки сентября, которые стоит посмотреть в кино — в № 2 звезда «Мастера и Маргариты»
«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре
Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля
Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов
Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»
«И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали
«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях
15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше