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Однажды звезда
, 2023
Mon Rak Nak Pak
Таиланд / биография, драма, исторический / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
7.0
Однажды звезда
Трейлер
Трейлер
В ролях
Суколлават Канарот
Manit
Нуэнгтхида Сопхон
Rueangkhae
Йираю Ла-онгмани
Kao
Самарт Паякарун
Uncle Man
Nat Sakdatorn
Sak
Sonny Chatwiriyachai
Wichian
Khom Kongkiat Khomsiri
Tuan
Darina Boonchu
Chom
Kissada Namuang
Groom
Yutthana Boonaom
Film Director
Режиссер
Нонзи Нимибутр
Сценарист
Ek Iemchuen
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Таиланд
Продолжительность
2 часа 17 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
11 октября 2023
Премьера в мире
9 октября 2023
Производство
18 Tanwa, Netflix
Другие названия
Mon Rak Nak Pak, Once Upon a Star, Érase una vez una estrella, Il était une star, Bir Zamanların Yıldızı, Blask dawnej gwiazdy, Era Uma Vez Uma Estrela, Жив собі талант, ワンス・アポン・ア・スター, 從前有個巨星, Ngày xưa có một ngôi sao
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Рейтинг фильма
7.0
Оцените
12
голосов
7
IMDb
Обновлено 26 сентября 2023
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