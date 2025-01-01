Вологодские деревни и «Огненный остров»: как реальные локации подарили жизнь Егору Прокудину и сделали фильм вечным

140 жертв, 126 лет тюрьмы и 200 тысяч подписчиков: как «реальный Декстер» завязал с убийствами и стал видеоблогером

Финал изменили в последний момент: у этой пары из «Клона» должна быть другая судьба

Забвение, аварии, тяжелый уход: что стало с Костей Иночкиным из «Добро пожаловать, или...» — поплатился за один поступок

«В чем тогда смысл?»: режиссер «Тайной комнаты» камня на камне не оставил от сериала «Гарри Поттер» — и все из-за Хагрида

«011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров

«Вдохнет жизнь в эту помойку»: 71-летний Джеки Чан ворвался в Marvel — количество трюков уже превысило все рекорды

«Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы

Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств

Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год