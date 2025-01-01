Меню
Взлёт
Взлёт, 1979: актеры и роли
Взлёт, 1979: актеры и роли
Режиссер
Савва Кулиш
В ролях
Евгений Евтушенко
Yevgeny Yevtushenko
Лариса Кадочникова
Larisa Kadochnikova
Альберт Филозов
Елена Финогеева
Yelena Finogeyeva
Вадим Александров
Георгий Бурков
Georgi Burkov
Владимир Седов
Vladimir Sedov
Владимир Эренберг
Vladimir Erenberg
Сергей Насибов
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
Амаяк Акопян
Лидия Драновская
Олегар Федоро
Olegar Fedoro
