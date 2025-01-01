Меню
Взлёт, 1979: актеры и роли

Режиссер
Савва Кулиш
В ролях
Евгений Евтушенко Yevgeny Yevtushenko Лариса Кадочникова Larisa Kadochnikova Альберт Филозов Альберт Филозов Елена Финогеева Yelena Finogeyeva Вадим Александров Георгий Бурков Георгий Бурков Georgi Burkov Владимир Седов Владимир Седов Vladimir Sedov Владимир Эренберг Vladimir Erenberg Сергей Насибов Сергей Насибов Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Амаяк Акопян Лидия Драновская Олегар Федоро Olegar Fedoro
