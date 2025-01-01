Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Говорит земля! Говорит земля!, 2024: актеры и роли

Говорит земля!, 2024: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Евгений Корчагин Евгений Корчагин
В ролях
Антон Филипенко Антон Филипенко Ирина Горбачева Ирина Горбачева Irina Gorbacheva Степан Девонин Степан Девонин Stepan Devonin Елена Подкаминская Елена Подкаминская Гоша Куценко Гоша Куценко Александр Пашутин Александр Пашутин Aleksandr Pashutin Кирилл Каганович Кирилл Каганович Денис Косяков Денис Косяков
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Стал звездой в «Интернах», потерпел крах в «Холостяке», сейчас — служит в храме: куда пропал актёр Илья Глинников
Один курятник, две бухты и глыба, на которой не танцевала Варлей: где на самом деле снимали фильм «Спортлото-82»
Он получил награду, ему аплодировали несколько минут, но многие его так и не увидели: почему стоит вернуться к фильму Джилленхол
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру
«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится
Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
«Я не продаюсь, чуваки»: «Терминатора 3» чуть не снял культовый Sci-Fi-режиссер — было $20 000 000 причин согласиться, но он отказал
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше