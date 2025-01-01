Меню
Фильмы
Говорит земля!
Говорит земля!, 2024: актеры и роли
Режиссер
Евгений Корчагин
В ролях
Антон Филипенко
Ирина Горбачева
Irina Gorbacheva
Степан Девонин
Stepan Devonin
Елена Подкаминская
Гоша Куценко
Александр Пашутин
Aleksandr Pashutin
Кирилл Каганович
Денис Косяков
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Стал звездой в «Интернах», потерпел крах в «Холостяке», сейчас — служит в храме: куда пропал актёр Илья Глинников
Один курятник, две бухты и глыба, на которой не танцевала Варлей: где на самом деле снимали фильм «Спортлото-82»
Он получил награду, ему аплодировали несколько минут, но многие его так и не увидели: почему стоит вернуться к фильму Джилленхол
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру
«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится
Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
«Я не продаюсь, чуваки»: «Терминатора 3» чуть не снял культовый Sci-Fi-режиссер — было $20 000 000 причин согласиться, но он отказал
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
