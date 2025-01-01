Меню
Фильмы
Второе рождение Линкора
Второе рождение Линкора, 2014: актеры и роли
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Почему Ведьма Пустоши в «Ходячем замке» жаждала сердце Хаула? Погоня за вечной молодостью
Гонка за атомной бомбой начинается: сериал «Берлинская жара» погрузит в тайную игру шпионов времён Великой Отечественной
ИИ изменил сюжет «Москвы слезам не верит»: на роковую вечеринку к дяде приходит Тося — судьба Кати меняется кардинально
«Я не продаюсь, чуваки»: «Терминатора 3» чуть не снял культовый Sci-Fi-режиссер — было $20 000 000 причин согласиться, но он отказал
«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше
«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
