Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Война за вакцины
Киноафиша Фильмы Война за вакцины Постеры фильма «Война за вакцины»
The Vaccine War Война за вакцины 2023 / Индия
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Постеры фильма «Война за вакцины»

Вся информация о фильме
Война за вакцины (2023) - постер 1
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Related video
Ушел от Пугачевой и нашел бриллиант: третий муж Примадонны женился на молодой красотке
Люди с этими именами не умеют говорить «нет»: окружающие нагло пользуются
Сестра Долиной известна на всю страну: о родственной связи никто не догадывается
На борту разносились страшные звуки: этот полет в самолете Долина запомнила на всю жизнь
Секрет манипуляции мужчиной до смешного прост: поделился Шепс из «Битвы экстрасенсов»
Конфликт Новиковой и Шифрина закончился печальными последствиями
Мужчины с этими 3 именами становятся лучшими начальниками: подчиненные их обожают
Алису из «Тайны третьей планеты» срисовали с актрисы: точно видели в сериале «Две судьбы»
Подобрали сиротой в заброшенном доме: Михалков раскрыл горькую правду о своем детстве
Тест: кто вы по знаку Зодиака из "Гравити Фолз"?
Высоцкая потрясла Кончаловского: увидите это фото и все поймете
Пройдите тест из 9 вопросов, а мы угадаем месяц вашего рождения
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше