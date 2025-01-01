Меню
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Сейчас модно экранизировать Пушкина, но этот советский триллер уже не переплюнуть —«Нику» и «Золотых овнов» просто так не вручают
Два детективных сериала, где нет ни одной слабой минуты: критики одобрили на 100%, зрители пищат от восторга
Эти 5 криминальных мини-сериалов не зря называют эталонными: каждый эпизод как произведение искусства
Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли
Утка с яблоками, пирог и десерт: если вы росли на фильмах СССР — наверняка вспомните 5 кинолент по деликатесам (тест)
Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT
Этот ужастик Стивен Кинг так и не смог досмотреть до конца — увиденное снится в кошмарах до сих пор
«Смотреть теперь просто невозможно»: ляп с оторванной рукой Севики в «Аркейне» множит драму на ноль — его заметили спустя 3 года
«Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн
«Стражей Галактики 4» не будет, твердо и четко: но новый фильм про Ракету все-таки снимут (и Дракс уже на низком старте)
Криминальный триллер с Генри Кавиллом снова в тренде спустя 7 лет — от критиков у фильма разгромные 14% на Rotten Tomatoes
