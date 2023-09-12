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Постер фильма Одиночество
7.2
Киноафиша Фильмы Одиночество
7.2

Одиночество

, 2023
Einvera
Франция, Исландия, Словакия / драма / 18+
Постер фильма Одиночество
7.2

О фильме

Пожилой фермер впервые в жизни переезжает в город. Он знакомится с мальчиком, разносящим газеты, и их связь меняет ход их жизни и жизни семьи мальчика.

В ролях

Йонмундур Гретарссон
Sturla
Трёстур Лео Гуннарссон
Gunnar
Анна Гунндис Гюдмундсдоттир
Unnur
Джоэл Саймюндсон
Fannar
Hermann Samúelsson
Ari
Хьёртур Юханн Йонссон
Orri
Хинрик Олафссон
Þorkell
Тростур Лео Гуннарссон
Gunnar
Esther Talia Casey
Elin
Халльдоура Гейрхардсдоуттир
Bára
Bergur Ebbi Benediktsson
Clerk
Режиссер Нинна Палмадоттир
Сценарист Рунар Рунарссон
Композитор Petur Thor Benediktsson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Исландия / Словакия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 9 декабря 2024
Премьера в мире 12 сентября 2023
Дата выхода
29 сентября 2023 Исландия Allowed
9 ноября 2023 Литва N13
17 июля 2025 Нидерланды 12
3 апреля 2024 Франция
18 сентября 2025 Южная Корея ALL
Сборы в мире $22 520
Производство Pegasus Pictures, Pegasus Pictures, Halibut
Другие названия
Einvera, Solitude, A Amizade Mora ao Lado, La amistad vive al lado, Le Vieil homme et l'enfant, Magány, Samota, Samotność, Solitud, Tilverur, Üksildus, 對街的小星星

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 21 сентября 2023

Отзывы о фильме

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