В ролях
Йонмундур Гретарссон
Sturla
Трёстур Лео Гуннарссон
Gunnar
Анна Гунндис Гюдмундсдоттир
Unnur
Хьёртур Юханн Йонссон
Orri
Bergur Ebbi Benediktsson
Clerk
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Нинна Палмадоттир
Композитор
Petur Thor Benediktsson
Детали фильма
Страна
Франция / Исландия / Словакия
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
9 декабря 2024
Премьера в мире
12 сентября 2023
Дата выхода
|29 сентября 2023
|Исландия
|
|Allowed
|9 ноября 2023
|Литва
|
|N13
|17 июля 2025
|Нидерланды
|
|12
|3 апреля 2024
|Франция
|
|
|18 сентября 2025
|Южная Корея
|
|ALL
Сборы в мире
$22 520
Производство
Pegasus Pictures, Pegasus Pictures, Halibut
Другие названия
Einvera, Solitude, A Amizade Mora ao Lado, La amistad vive al lado, Le Vieil homme et l'enfant, Magány, Samota, Samotność, Solitud, Tilverur, Üksildus, 對街的小星星