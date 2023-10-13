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Арнольд Каутиус и счастливый камень Арнольд Каутиус и счастливый камень
Киноафиша Фильмы Арнольд Каутиус и счастливый камень
Arnold Cautious and the Happiness Stone

Арнольд Каутиус и счастливый камень, 2023

2023 / Финляндия / Латвия
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Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 13 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Арто Халонен
В ролях
Микко Ноусиайнен
Микко Тойсси
Ниина Копонен
Все актеры и съемочная группа
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