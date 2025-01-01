Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Монстры Калифорнии
Монстры Калифорнии, 2023: актеры и роли
Монстры Калифорнии, 2023: актеры и роли
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Режиссер
Томас ДеЛонг
Tom DeLonge
В ролях
Каспер Ван Дин
Casper Van Dien
Ричард Кайнд
Richard Kind
Габриэль Хоф
Gabrielle Haugh
Камилль Костек
Camille Kostek
Джаред Скотт
Jared Scott
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Хватило одной секунды: как Шарапов догадался, что Аня на лавочке — ненастоящая
«Малыш на драйве» плюс «Настоящая любовь» — вот что напоминает новый новая комедия от Netflix
Без платка и с декольте: как могли наказать Жади из «Клона» за ее одежду
Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа
Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря
«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли
Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие
Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой
У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»
«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше
Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667