Киноафиша
Фильмы
Максимальная загрузка
Максимальная загрузка, 2023: актеры и роли
Максимальная загрузка, 2023: актеры и роли
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Портелла
Tomas Portella
В ролях
Мильем Корташ
Рафаэль Логам
Raphael Logam
Тьягу Мартинс
Thiago Martins
Эвандро Мескита
Evandro Mesquita
Шерон Менеззес
Sheron Menezzes
Прощай, Москва! Здравствуй, Петербург: стали известны детали 2 сезона «Волшебного участка» — премьера уже в ноябре
Любимые герои, но в новом формате: трех сезонов «Манюни» мало — она появится в анимационном сериале
60 серий, но уже без Никиты Волкова: «Постучись в мою дверь в Москве 2» получил точную дату выхода и новых актеров
Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так
«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix
Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие
Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа
«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше
«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли
Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой
Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара»
