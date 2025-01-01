«Малыш на драйве» плюс «Настоящая любовь» — вот что напоминает новый новая комедия от Netflix

Без платка и с декольте: как могли наказать Жади из «Клона» за ее одежду

«Криминальные элементы»: корейский сериал о бандитах из 70-х оказался круче, чем все последние хиты Netflix

«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix

У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»

Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так

Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря

Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»

Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие

«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли