Свободные деньги, 2023

Где искать помощи, если банк отказал вам в кредите, в котором вы были уверены? Именно с такой проблемой столкнулись Таави и Лииса. Помог бы лотерейный билет или несколько тысяч биткоинов, которые десять лет назад лежали в вашем техническом ящике? Тем временем предприниматель-энтузиаст Максимиллион наслаждается вниманием к своей криптобирже и не может дождаться краха классического банкинга вместе со своей красавицей Армани. Глава пенсионного фонда Эрик, однако, сохраняет здравый рассудок и избегает всего цифрового. В конце концов, инвестировать стоит только в то, что ты понимаешь и осознаешь. Но что делать, если даже твой 12-летний сын уже зарабатывает больше тебя?