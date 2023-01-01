Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свободные деньги
Киноафиша Фильмы Свободные деньги
Free Money

Свободные деньги, 2023

2023 / Эстония
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Где искать помощи, если банк отказал вам в кредите, в котором вы были уверены? Именно с такой проблемой столкнулись Таави и Лииса. Помог бы лотерейный билет или несколько тысяч биткоинов, которые десять лет назад лежали в вашем техническом ящике? Тем временем предприниматель-энтузиаст Максимиллион наслаждается вниманием к своей криптобирже и не может дождаться краха классического банкинга вместе со своей красавицей Армани. Глава пенсионного фонда Эрик, однако, сохраняет здравый рассудок и избегает всего цифрового. В конце концов, инвестировать стоит только в то, что ты понимаешь и осознаешь. Но что делать, если даже твой 12-летний сын уже зарабатывает больше тебя?

Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Рейн Ранну
В ролях
Миклош Баньяй
Март Пиус
Иво Ууккиви
Штеффи Пян
Катариина Унт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свободные деньги 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Тест: есть ли у вас экстрасенсорные способности?
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Эти 3 знака Зодиака не смогут разбогатеть: так говорят звезды
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше