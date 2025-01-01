Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Руководство Эмили Руководство Эмили, 2023: актеры и роли

Руководство Эмили, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энди Микита Andy Mikita
В ролях
Сара Дрю Сара Дрю Sarah Drew Эрик МакКормак Эрик МакКормак Eric McCormack Антонио Цупо Антонио Цупо Antonio Cupo Шэрон Тейлор Шэрон Тейлор Sharon Taylor Мэтти Финочио Matty Finochio Питер Бенсон Питер Бенсон Peter Benson Кристин Уиллз Christine Willes
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Красного Призрака показали в тизере «Фантастической четверки», а вот в фильме его так и не было: разбираемся, в чем дело
Считали его погибшим? В новом сезоне «Художника» наконец-то узнаем, что стряслось с капитаном Сазоновым
Финал был в августе, а что дальше? Второй сезон «Этерны» уже в пути — но ждать придется дольше, чем хотелось бы
Сапожник не без сапог: гибель Джона Крамера в «Пиле» самая ироничная во всей франшизе — ни одна из его жертв подобного так и не дождалась
Не поверите, зачем Гайдай заплатил из своего кармана на съемках «Ивана Васильевича»: все ради сцены, которую вы даже не заметили
Гнилая свиная голова: зачем Крамеру такая маска — история самого жуткого символа «Пилы»
После 3 сезонов и 162 серий: «Глухарь» закрылся не из-за ухода Аверина, как считали многие — причина в другом
Копировали Скотт и Кэмерон, а завязка напоминает «Интерстеллар»: эта советская фантастика была так хороша, что американцы выдавали ее за свою
Росомаху вырезали из «Фантастической четверки» в последний момент: сам Рид Ричардс умолял о камео Джекмана, но режиссер «забил» на просьбу
«Тушите свет»: Устюгов считает, что его Шилов мертв, но сцена из финала «Ментовских войн» породила десятки теорий
Иностранцы сравнили «Мастера и Маргариты» Бортко и Локшина — комментаторы опять вскипят, узнав вердикт
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше