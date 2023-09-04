Пальмникенская трагедия, 2023

Документальная картина Андрея Проскурякова — это исследование и размышление о событиях, которые произошли 31 января 1945 года, когда нацисты устроили массовую казнь около 3000 узников концлагеря Штуттгоф на берегу Балтийского моря, рядом с местечком Пальмникен в Восточной Пруссии. Фильм четко выстроен вокруг трех ключевых персонажей: Мартина Бергау, когда-то члена гитлерюгенда, причастного к трагедии; Гюнтера Ницша, американского писателя немецкого происхождения, чей дед выкапывал трупы убитых; и Симхи Копловича, сына выжившей в бойне Шевы Коплович. В фильме анализируется история молчания об этой трагедии и предпринимается попытка рассказать о ней всю правду.