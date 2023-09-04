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Пальмникенская трагедия
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Пальмникенская трагедия, 2023

2023 / Россия / Германия / США / Израиль
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О фильме

Документальная картина Андрея Проскурякова — это исследование и размышление о событиях, которые произошли 31 января 1945 года, когда нацисты устроили массовую казнь около 3000 узников концлагеря Штуттгоф на берегу Балтийского моря, рядом с местечком Пальмникен в Восточной Пруссии. Фильм четко выстроен вокруг трех ключевых персонажей: Мартина Бергау, когда-то члена гитлерюгенда, причастного к трагедии; Гюнтера Ницша, американского писателя немецкого происхождения, чей дед выкапывал трупы убитых; и Симхи Копловича, сына выжившей в бойне Шевы Коплович. В фильме анализируется история молчания об этой трагедии и предпринимается попытка рассказать о ней всю правду.

Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Андрей Проскуряков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пальмникенская трагедия 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:00 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
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«Пальмникенская трагедия» в кинотеатрах

пн 4
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Арбатская
2D
19:00 от 500 ₽
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