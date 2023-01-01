Ответьте на вопросы о своем боссе, а мы скажем что вы за сотрудник

Доброе сердце: в этот день рождаются люди с самой широкой душой

Все отговаривали 66-летнюю женщину рожать: она рискнула, и вот что из этого получилось (фото)

Не повезло мальчишкам: какими выросли внуки-близнецы Вячеслава Тихонова

Ипполиту пришлось исправить изъян, чтобы коллеги перестали кривиться: вряд ли замечали

В фигурном катании есть запрет, нарушить который не рискнут даже Трусова и Плющенко: касается одного движения

Жуткого памятника на могиле Абдулова сторонятся люди: что не так с этой лестницей на Голгофу

Главная развратница СССР: эта известная актриса меняла мужчин как перчатки

Захламленный дом с тайной комнатой: в каких условиях вынуждена жить вдова Кобзона

Худший советский фильм всех времен и народов: цензоры возненавидели, а в кинотеатрах яблоку было негде упасть

Крутой и Николаев обдирают как липку: Шуфутинский с хитом «Третье сентября» остался у разбитого корыта