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Фильмы и сериалы похожие на Затерянный компас

Вся информация о фильме
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
семейный, детектив 2023, Россия
6.0
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
комедия 2023, Россия
6.0
Загадка волшебного острова
Загадка волшебного острова
семейный 2021, Нидерланды
6.0
Летние каникулы или как спасти город
Летние каникулы или как спасти город
комедия, семейный 2023, США
7.0
Дора и Затерянный город
Дора и Затерянный город
приключения, семейный 2019, США / Австралия
7.0
Расправь крылья
Расправь крылья
приключения, семейный 2019, Франция
7.0
Бегство рогатых викингов
Бегство рогатых викингов
семейный, приключения 2018, Россия
5.0
Королевство полной луны
Королевство полной луны
комедия 2012, США
7.0
Спайдервик: Хроники
Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма 2008, США
6.0
Джуманджи
Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма 1995, США
7.0
Останься со мной
Останься со мной
драма, семейный, приключения 1986, США
8.0
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
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