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Мандуб Маби3ат
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Mandoub Mabi3at

Мандуб Маби3ат, 2023

2023 / Египет
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О фильме

Саиду, менеджеру и владельцу торговой компании в Персидском заливе, требуется группа сотрудников для работы в качестве торговых представителей, чтобы опробовать новые подходы к сближению с прекрасной бизнес-леди Фаридой. Соседей Буми и Саида, а также их безработных и беспомощных родственников, не способных выполнять домашние обязанности, жены Бадрия и Фатхия выгоняют из дома. Они становятся запасными сотрудниками, которые ездят на работу в качестве торговых представителей, а Карим, первый сотрудник компании Саида, эксплуатирует их, забирая деньги из зарплаты и премий с помощью своей невесты Далал.

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Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 17 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Ахмет Фатхи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мандуб Маби3ат 1 постер
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