Мандуб Маби3ат, 2023

Саиду, менеджеру и владельцу торговой компании в Персидском заливе, требуется группа сотрудников для работы в качестве торговых представителей, чтобы опробовать новые подходы к сближению с прекрасной бизнес-леди Фаридой. Соседей Буми и Саида, а также их безработных и беспомощных родственников, не способных выполнять домашние обязанности, жены Бадрия и Фатхия выгоняют из дома. Они становятся запасными сотрудниками, которые ездят на работу в качестве торговых представителей, а Карим, первый сотрудник компании Саида, эксплуатирует их, забирая деньги из зарплаты и премий с помощью своей невесты Далал.