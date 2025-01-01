Меню
Награды и номинации фильма Гарри и Тонто 1974

Оскар 1975 Оскар 1975
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1975 Золотой глобус 1975
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
