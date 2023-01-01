Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ювелиры Ювелиры
Киноафиша Фильмы Ювелиры
Diamond Men

Ювелиры, 2000

2000 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Эдди Миллер — пожилой продавец бриллиантов, страдающий сердечной недостаточностью. После того, как ему говорят, что он больше ненадежен, то Эдди приходится стать компаньоном нахального молодого парня по имени Бобби Уокер. Они сразу же вступают в стычку из-за неопытности и необразованности Уокера. Постепенно Эдди становится настоящим наставником Бобби. Уокер признается Миллеру, что он мелкий мошенник, а тот в свою очередь рассказывает, что он вдовец и очень одинок. Как только они становятся ближе, то Бобби сразу пытается разнообразить и приукрасить жизнь Эдди: ведет его в бордель, и тот влюбляется в красивую молодую женщину. По ходу действия исчезают бриллианты, и, чувствуя неладное, Эдди убегает со своей любовницей, а Бобби остается один в поисках убежавшей парочки и похищенных камешков. Через год, все еще находясь в поисках, Бобби раскрывает шокирующие тайны, которые ведут к неожиданной череде происшествий в своей жизни.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2000
Возраст 18+
Режиссер
Dan Cohen
В ролях
Роберт Форстер
Роберт Форстер
Донни Уолберг
Бесс Армстронг
Jasmine Guy
Джордж Коу
Джордж Коу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ювелиры 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ювелиры смотреть онлайн

Ювелиры
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост
Начала жить по-новому: незадолго до смерти Мирошниченко приняла судьбоносное решение
Нож в спину: Алла Пугачева осталась совсем одна
Эти малыши вспомнили прошлые жизни: от трех историй кровь стынет в жилах
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Внук Рязанова вырос выдающимся человеком: вы даже не догадывались
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
В СССР на эти курорты мечтали попасть все: сейчас туда никто не ездит
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
От людей ничего не скроешь: дочь Павла Табакова растет копией известного актера
Во второй половине 2023 года этот знак Зодиака ждет карьерный взлет: все будут завидовать
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше