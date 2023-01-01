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Он, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Ксюша, выбирая себе место для отдыха, получает на почту предложение арендовать дом мечты на берегу моря. Более того, хозяин пишет, что там установлена система «умный дом» и героиня получит максимальный комфорт при проживании. Она приезжает в дом, где мужской голос рассказывает обо всех прелестях дома, при этом поддерживает беседу с девушкой, абсолютно как человек. Она проводит прекрасный день, пользуясь «заботой» дома. На следующий день забота начинает напоминать ухаживание мужчины. А когда героиня собирается выйти на прогулку, дом заявляет, что никуда ее не выпустит — все, что ей нужно для счастья, он обеспечит внутри. Он ее выбрал, и раз она приехала — она тоже выбрала его. Теперь они пара — заявляет дом.

Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Олег Асадулин
Олег Асадулин
В ролях
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Все актеры и съемочная группа
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