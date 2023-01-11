В ролях
Peter Rayias
Kol's Brother Ivo
Milijana Cancar
Мать Кола
Donna Dimovski Kantarovski
Kol's Aunt
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Goran Stolevski
Сценарист
Goran Stolevski
Детали фильма
Страна
Австралия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
1 мая 2023
Премьера в мире
11 января 2023
Дата выхода
|23 марта 2023
|Австралия
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|MA 15+
|17 февраля 2023
|Канада
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|R
|17 февраля 2023
|США
|
|R
Сборы в мире
$557 944
Производство
Causeway Films
Другие названия
Of an Age, Em Outros Tempos, Esos años, Kórkép, L'âge de raison, Un'età, W pewnym wieku, Zeiten unseres Lebens, Достаточно взрослый, Епохи, 我的时代