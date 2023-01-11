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Постер фильма Достаточно взрослый
7.1
Достаточно взрослый - Трейлер
Киноафиша Фильмы Достаточно взрослый
7.1

Достаточно взрослый

, 2022
Of an Age
Австралия / драма, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Достаточно взрослый
7.1
Достаточно взрослый - Трейлер
Достаточно взрослый  Трейлер

О фильме

Танцор сербского происхождения испытывает неожиданный и пылкий роман длиною в сутки со старшим братом своей подруги по танцам.

В ролях

Хэтти Хук
Ebony
Том Грин
Том Грин
Мэттью Пейдж
Элиас Антон
Kol
Джек Кенни
Джек Кенни
Mellor
Peter Rayias
Kol's Brother Ivo
Milijana Cancar
Мать Кола
Donna Dimovski Kantarovski
Kol's Aunt
Senuri Chandrani
Jaya
Kasuni Imbulana
Tari
Том Грин
Адам
Verity Higgins
Fay
Режиссер Goran Stolevski
Сценарист Goran Stolevski
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 мая 2023
Премьера в мире 11 января 2023
Дата выхода
23 марта 2023 Австралия MA 15+
17 февраля 2023 Канада R
17 февраля 2023 США R
Сборы в мире $557 944
Производство Causeway Films
Другие названия
Of an Age, Em Outros Tempos, Esos años, Kórkép, L'âge de raison, Un'età, W pewnym wieku, Zeiten unseres Lebens, Достаточно взрослый, Епохи, 我的时代

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Достаточно взрослый - Трейлер
Достаточно взрослый Трейлер
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Отзывы о фильме

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