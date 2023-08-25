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El club de los lectores criminales

Книжный клуб убийц, 2023

2023 / Испания
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Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 августа 2023
Премьера в мире 25 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Карлос Алонсо-Охеа
В ролях
Даниэль Грао
Даниэль Грао
Присцила Делгадо
Иван Пеллисер
Веки Г. Велилья
Альваро Мэл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Книжный клуб убийц 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
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