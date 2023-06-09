Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Отравленные: Опасность в продуктах питания
6.7
Киноафиша Фильмы Отравленные: Опасность в продуктах питания
6.7

Отравленные: Опасность в продуктах питания

, 2023
Poisoned: The Danger in Our Food
США / документальный / 18+
Постер фильма Отравленные: Опасность в продуктах питания
6.7

В ролях

Mindy Brashears
Self
Ben Chapman
Self
Pablo Dayer
Self
Rosa DeLauro
Self
Darin Detwiler
Subject Matter Expert
Darin Detwiler
Subject Matter Expert
Sandy Eskin
Self
Christine Haughney
Self
Candie Ingberg
Self
Scott Ingberg
Self
Stephanie Ingberg
Self
Режиссер Штефани Зохтиг
Сценарист Jeff Benedict
Композитор Justin Melland
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 августа 2023
Премьера в мире 9 июня 2023
Производство Campfire Studios
Другие названия
Poisoned: The Dirty Truth About Your Food, Du poison au menu, Intoxicación: La cruda verdad de nuestra comida, Intoxicación: La cruda verdad sobre nuestra comida, Poisoned: The Danger in Our Food, Contaminação: A Verdade Sobre o que Comemos, Forgiftet - Den skitne sannheten om USAs matforsyning, Megmérgezve: Veszélyes ételek, Myrkkyä lautasella, Poisoned: il pericolo nel piatto, Trucizna na talerzu, Vergiftet: Die schmutzige Wahrheit über unser Essen, Yemeğimizi Zehir Eden Kirli Gerçekler, Отравленные: Опасность в продуктах питания, ポイズニング: 食に潜む汚れた真実, 有毒物质：危险食品, 毒从口入：食物的丑陋真相, 毒從口入：食物的醜陋真相, Forgiftet: Den skitne sannheten om USAs matforsyning, Otrovani: Prljava istina o našoj hrani

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 31 июля 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше