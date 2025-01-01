Меню
Рассеянный
Рассеянный, 1970: актеры и роли
Рассеянный, 1970: актеры и роли
О фильме
Режиссер
Пьер Ришар
Pierre Richard
В ролях
Пьер Ришар
Pierre Richard
Мари-Кристин Барро
Marie-Christine Barrault
Мария Паком
Maria Pacôme
Катрин Сами
Catherine Samie
Поль Пребуа
Paul Préboist
Робер Дальбан
Robert Dalban
Франсуа Мэтр
François Maistre
Жак Моно
Jacques Monod
Бернар Блие
Bernard Blier
Ив Барсак
Yves Barsacq
Андре Дюма
André Dumas
Марсель Гассук
Marcel Gassouk
Рита Мэйден
Rita Maiden
Луис Рего
Luis Rego
Ив Робер
Yves Robert
Ромэн Бутейе
Romain Bouteille
