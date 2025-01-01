Меню
Киноафиша Фильмы Рассеянный Рассеянный, 1970: актеры и роли

Рассеянный, 1970: актеры и роли

Режиссер
Пьер Ришар Пьер Ришар Pierre Richard
В ролях
Пьер Ришар Пьер Ришар Pierre Richard Мари-Кристин Барро Marie-Christine Barrault Мария Паком Maria Pacôme Катрин Сами Катрин Сами Catherine Samie Поль Пребуа Paul Préboist Робер Дальбан Robert Dalban Франсуа Мэтр François Maistre Жак Моно Jacques Monod Бернар Блие Bernard Blier Ив Барсак Yves Barsacq Андре Дюма André Dumas Марсель Гассук Marcel Gassouk Рита Мэйден Rita Maiden Луис Рего Luis Rego Ив Робер Yves Robert Ромэн Бутейе Romain Bouteille
