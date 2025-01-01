Меню
Киноафиша Фильмы Мутная река Награды и номинации фильма Мутная река

Награды и номинации фильма Мутная река 1981

Оскар 1982 Оскар 1982
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
ММКФ 1981 ММКФ 1981
Серебряный приз
Победитель
Золотой приз
Номинант
