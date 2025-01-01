Меню
Награды и номинации фильма Клодин 1974

Оскар 1975 Оскар 1975
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1975 Золотой глобус 1975
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
