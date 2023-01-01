Ашера, 2023

Поэма израильского поэта, культуролога и краеведа Михаила Короля «Песни срубленной Ашеры» – фантасмагорическое осмысление развития монотеизма в Ханаане. Богиня любви и плодородия Ашера (она же Астарта, она же Иштар, она же Эстер) отказывается от великих и грозных богов, отдавая свою любовь единственному Богу с непроизносимым четырехбуквенным именем. Трагедия Ашеры в том, что монотеизм исключает признание божественных пар, и её выбор означает неминуемое сокрушение и забвение. Хореограф Анна Озерская предлагает свой вариант прочтения этого текста – чувственный и язвительный, балансирующий между иронией и абсолютной искренностью. Получилась аллегорическая и в то же время очень личная история, одновременно сюжетная и открытая для интерпретаций. В фильме задействованы 12 харизматичных танцовщиков из разных стран. Съёмки проходили в Швеции. По мотивам поэмы «Песни срубленной Ашеры» Леонид Фёдоров и Игорь Крутоголов записали альбом «Ашера», который и стал саундтреком к фильму.