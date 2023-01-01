Кондитерская Люси, 2022

Еще вчера Люси Пагано была примерным ребенком, но теперь ей как можно скорее нужно стать плохой. После поломки автомата для мороженого, кондитерская родителей оказывается на грани разорения, а позволить себе ремонт или замену семья не может. Папе и маме отказывают в получении кредита, и Люси берет спасение бизнеса в свои руки. Девочка собирается ограбить банк! Ангелок, который не умеет врать и всегда переходит дорогу на зеленый свет, берёт уроки у хулигана. Сможет ли опытный задира пробудить темную сторону Люси?