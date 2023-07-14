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Маавиран
Maaveeran
Маавиран, 2023
2023 / Индия
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Жанр:
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о выходе в прокат
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Продолжительность
2 часа 26 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
14 июля 2023
Возраст
18+
Режиссер
Мадонн Ашвин
В ролях
Сива Картикеян
Адити Шанкар
Йоги Бабу
Саритха
Сунил
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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2023, Россия, драма
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