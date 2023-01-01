Кибер. Про, 2023

На первый взгляд может показаться, что киберспортсменом быть легко. Некоторые даже скажут, что компьютерные игры вообще не имеют ничего общего с профессиональным спортом. На самом деле это большой труд, в который входят ежедневные многочасовые тренировки, выматывающие турниры и создание имиджа, ведь на тебя устремлены взгляды миллионов зрителей и болельщиков. С каждым годом популярность компьютерных игр и профессиональных турниров только растёт. Документальный фильм «Кибер. Про» предоставляет редкую возможность увидеть, как проходят дни успешных киберспортсменов.