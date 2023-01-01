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Кибер. Про
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Кибер. Про

Кибер. Про, 2023

2023 / Россия
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О фильме

На первый взгляд может показаться, что киберспортсменом быть легко. Некоторые даже скажут, что компьютерные игры вообще не имеют ничего общего с профессиональным спортом. На самом деле это большой труд, в который входят ежедневные многочасовые тренировки, выматывающие турниры и создание имиджа, ведь на тебя устремлены взгляды миллионов зрителей и болельщиков. С каждым годом популярность компьютерных игр и профессиональных турниров только растёт. Документальный фильм «Кибер. Про» предоставляет редкую возможность увидеть, как проходят дни успешных киберспортсменов.

Продолжительность 47 минут
Год выпуска 2023
Возраст 12+
Режиссер
Екатерина Розова
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
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Кибер. Про смотреть онлайн

Кибер. Про
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Кадры из фильма Все кадры
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Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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